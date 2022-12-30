Как узнать размер пенсии после январской индексации

Как пояснила Киреева, речь идет о пенсиях по старости, потери кормильца и по инвалидности. С 1 января такие выплаты будут проиндексированы на 4,8 процента. Рассчитать новый размер пенсии можно уже сейчас с помощью нехитрой формулы. Для этого нужно умножить обычный размер пенсии (до индексации) на коэффициент 1,048. Полученная цифра и будет выплатой уже с учетом индексации. PRIMPRESS уточняет, что январская индексация по-прежнему коснется только неработающих пенсионеров.