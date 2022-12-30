Как узнать размер пенсии после январской индексации

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, как узнать, сколько денег придет на счет после индексации пенсий в январе.
«В ближайшее время в России ожидается увеличение страховых пенсий», – пишут СМИ.
Как пояснила Киреева, речь идет о пенсиях по старости, потери кормильца и по инвалидности. С 1 января такие выплаты будут проиндексированы на 4,8 процента. Рассчитать новый размер пенсии можно уже сейчас с помощью нехитрой формулы. Для этого нужно умножить обычный размер пенсии (до индексации) на коэффициент 1,048. Полученная цифра и будет выплатой уже с учетом индексации. PRIMPRESS уточняет, что январская индексация по-прежнему коснется только неработающих пенсионеров.
Ранее «ФедералПресс» писал, кто из пенсионеров получит 10 000 рублей в январе: указ подписан.