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1 час назад

Как узнать размер пенсии после январской индексации

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала, как узнать, сколько денег придет на счет после индексации пенсий в январе.

Как узнать размер пенсии после январской индексации
Фото: ТАССТАСС

«В ближайшее время в России ожидается увеличение страховых пенсий», – пишут СМИ.

Как пояснила Киреева, речь идет о пенсиях по старости, потери кормильца и по инвалидности. С 1 января такие выплаты будут проиндексированы на 4,8 процента. Рассчитать новый размер пенсии можно уже сейчас с помощью нехитрой формулы. Для этого нужно умножить обычный размер пенсии (до индексации) на коэффициент 1,048. Полученная цифра и будет выплатой уже с учетом индексации. PRIMPRESS уточняет, что январская индексация по-прежнему коснется только неработающих пенсионеров.

Ранее «ФедералПресс» писал, кто из пенсионеров получит 10 000 рублей в январе: указ подписан.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Анастасия Киреева,
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