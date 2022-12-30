Какая судьба ждет рубль в 2023 году

В первой половине предстоящего года российская национальная валюта будет стоить в диапазоне от 67 до 80 рублей за американский доллар, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового эксперта Александра Цыганова.

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По его словам, это произойдет в случае «фантастического» сценария. Тогда рубль будет укрепляться к отметке в 45 рублей за доллар США. Как напомнил эксперт, за последние пять лет можно выделить уровни диапазонов, в рамках которых пара доллар/рубль стабильно торговалась продолжительное время. Это диапазоны 55-60 рублей, 62-67 рублей и 71-78 рублей.

Как ожидается, в начале года курс доллара будет в диапазоне 73-75 рублей, далее он скорректируется до 67 рублей, а после этого уйдет к 80 рублям. Цыганов считает, что прогнозировать валютный курс на весь следующий год очень сложно из-за множества неизвестных факторов.