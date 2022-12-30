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30 минут назад

Отсрочку отменят: россиянам напомнили об одном налоге

Лера Букина

Отсрочка уплаты налога с дохода по вкладам не будет пролонгирована. Россияне будут обязаны заплатить соответствующий сбор по итогам 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

Отсрочку отменят: россиянам напомнили об одном налоге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, как отмечается, оплата может быть произведена до декабря 2024 года. Закон о новом налоге ввели в 2020 году на фоне пандемии. В ведомстве напомнили о том, что россияне должны были уплатить налог с дохода по вкладам в 2022 году, однако власти решили отложить сборы на два года в связи со спецоперацией РФ на Украине.

В Минфине пояснили, что ставка налога будет составлять 13%.

«Сумма, которая не облагается налогом, — 1 млн рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки за весь 2023 год», — добавили в министерстве.

Участники рынка подчеркивают, что при ключевой ставке в 7,5% годовых необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов вносить корректировки в налогообложение в предстоящем году. Причем, как уточнил он, власти не прибегнут к этому даже в случае возникновения проблем с поступлениями в бюджет доходов.

Личный счет,Антон Силуанов,
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