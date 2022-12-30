Отсрочку отменят: россиянам напомнили об одном налоге

Отсрочка уплаты налога с дохода по вкладам не будет пролонгирована. Россияне будут обязаны заплатить соответствующий сбор по итогам 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.
При этом, как отмечается, оплата может быть произведена до декабря 2024 года. Закон о новом налоге ввели в 2020 году на фоне пандемии. В ведомстве напомнили о том, что россияне должны были уплатить налог с дохода по вкладам в 2022 году, однако власти решили отложить сборы на два года в связи со спецоперацией РФ на Украине.
В Минфине пояснили, что ставка налога будет составлять 13%.
«Сумма, которая не облагается налогом, — 1 млн рублей, умноженная на максимальное значение ключевой ставки за весь 2023 год», — добавили в министерстве.
Участники рынка подчеркивают, что при ключевой ставке в 7,5% годовых необлагаемая налогом сумма будет равна 75 тыс. рублей.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов вносить корректировки в налогообложение в предстоящем году. Причем, как уточнил он, власти не прибегнут к этому даже в случае возникновения проблем с поступлениями в бюджет доходов.