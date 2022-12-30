Почти 23 млн россиян досрочно получили январские пенсии

"Часть январских пенсий традиционно выплачивается заранее. Если пожилой человек получает пенсию в банке, а дата перечисления средств приходится на первые дни января, то деньги переводятся на счет раньше - в последние числа декабря. Зачисление пенсий началось на этой неделе. По состоянию на полдень 30 декабря досрочно получили выплаты уже почти 23 млн граждан, получающих пенсию в первой половине января", - рассказал министр.