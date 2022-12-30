Россияне вывели за рубеж рекордную сумму денег

Россияне в III квартале 2022 года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является рекордным значением за все время публикации этих данных Центробанка РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую статистику регулятора.

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По данным агентства, в III квартале россияне вывели за рубеж 1,47 триллиона рублей. При этом в первом и втором кварталах эта сумма составляла 543,4 миллиарда и 550,7 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, по сравнению с третьим кварталом 2021 года, россияне перевели на депозиты за границу почти в 26 раз больше.

Известно, что по состоянию на 1 ноября граждане РФ хранили на зарубежных счетах почти 4,19 триллионов рублей.