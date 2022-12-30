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52 минуты назад

Россияне вывели за рубеж рекордную сумму денег

Елена Прошина

Россияне в III квартале 2022 года перевели на депозиты за рубежом почти 1,5 триллиона рублей, что является рекордным значением за все время публикации этих данных Центробанка РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующую статистику регулятора.

Россияне вывели за рубеж рекордную сумму денег
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, в III квартале россияне вывели за рубеж 1,47 триллиона рублей. При этом в первом и втором кварталах эта сумма составляла 543,4 миллиарда и 550,7 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, по сравнению с третьим кварталом 2021 года, россияне перевели на депозиты за границу почти в 26 раз больше.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

Известно, что по состоянию на 1 ноября граждане РФ хранили на зарубежных счетах почти 4,19 триллионов рублей.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в оттоке валюты за рубеж нет ничего страшного и регулятор не видит необходимости вводить какие-то спецмеры на этом фоне. Она уверена, что средства вернутся в Россию с ростом уверенности россиян в макроэкономической стабильности.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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