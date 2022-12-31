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2 часа назад

Пенсионерам объявили о трех доплатах к пенсии в январе

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В начале наступающего года российские пенсионеры получат сразу несколько доплат к пенсии. Кому придут деньги, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионерам объявили о трех доплатах к пенсии в январе
Фото: ТАССТАСС

«Приятный денежный бонус ждет пенсионеров, которые три месяца назад уволились с работы», – заявил Власов.

После увольнения пожилые люди переходят в статус неработающих пенсионеров, а следовательно, им увеличивают размер пенсии, добавляя к ней все пропущенные за последние годы индексации.

Однако происходит это не сразу. После увольнения пенсионерам приходится ждать еще три месяца, чтобы получить пенсию в новом размере. Зато спустя это время пожилым россиянам также приходят три доплаты за три месяца ожидания перерасчета пенсии.

Так, в январе 2023 года доплаты получат пенсионеры, которые уволились с работы в сентябре 2022 года, и тогда же подали заявление в ПФР о перерасчете выплат. Надо отметить, что даже если впоследствии пенсионер вновь устроится на работу, доплату у него не заберут, сообщает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам утвердили единовременную выплату в 5000 рублей в связи с важной датой.

Личный счет,Маленькая пенсия ,Сергей Власов,Пенсионный фонд РФ,
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