Пенсионерам объявили о трех доплатах к пенсии в январе

В начале наступающего года российские пенсионеры получат сразу несколько доплат к пенсии. Кому придут деньги, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

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«Приятный денежный бонус ждет пенсионеров, которые три месяца назад уволились с работы», – заявил Власов.

После увольнения пожилые люди переходят в статус неработающих пенсионеров, а следовательно, им увеличивают размер пенсии, добавляя к ней все пропущенные за последние годы индексации.

Однако происходит это не сразу. После увольнения пенсионерам приходится ждать еще три месяца, чтобы получить пенсию в новом размере. Зато спустя это время пожилым россиянам также приходят три доплаты за три месяца ожидания перерасчета пенсии.

Так, в январе 2023 года доплаты получат пенсионеры, которые уволились с работы в сентябре 2022 года, и тогда же подали заявление в ПФР о перерасчете выплат. Надо отметить, что даже если впоследствии пенсионер вновь устроится на работу, доплату у него не заберут, сообщает Primpress.