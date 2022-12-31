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2 часа назад

Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь

Lenta.ruиещё 1

В новогоднюю ночь особо внимательно стоит отнестись к соблюдению общественного порядка. О возможных штрафах предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) России по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов в беседе с «Известиями».

Россиян предупредили о штрафах в новогоднюю ночь
Фото: ТАССТАСС

По словам Терновцова, в первую очередь не стоит забывать о запрете на распитие спиртного в общественных местах. За распитие шампанского, как и других алкогольных напитков, на улице в праздничную ночь грозит штраф до 1,5 тысячи рублей. Курение в общественных местах обойдется от 500 рублей до трех тысяч рублей.

Помимо этого, запрещается запуск фейерверков вблизи жилых домов, из окон и с балконов многоэтажек. Штраф за это нарушение составляет от 500 рублей до пяти тысяч рублей. Ответственность может стать уголовной в случае, если от петарды пострадают люди или их имущество.

Юрист Елена Кудерко напомнила, что массовые действия (народное гулянье, флешмоб и так далее) без должного уведомления властей тоже запрещены — штраф составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а для организаций — до 100 тысяч рублей.

Ранее были перечислены самые опасные схемы мошенничества в каникулы. Наиболее опасной схемой мошенничества, применяемой в новогодние праздники, можно считать звонок от имени якобы сотрудников правоохранительных органов.

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