Россиянам перечислили способы разумно тратить деньги в праздники

«Самое лучшее — это сберечь эти средства. Опять же нельзя себе запретить вообще тратить какие-то деньги. Например, если выделить 30-50 процентов и разместить их на какой-то новогодний депозит, то это убережет вас от лишних трат. А если учитывать, что на новогодние депозиты увеличенные ставки, это отдалит вас от трат этих денег, и вы еще что-то заработаете. Как раз появятся новые хорошие постновогодние распродажи, которые более выгодные, чем предновогодние, и вы получите двойные бонусы", — заключил финансовый эксперт.