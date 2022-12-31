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2 часа назад

Правительство уточнило правила назначения единого пособия на детей мобилизованных

Майк Габриелян

Правительство РФ уточнило правила назначения единого ежемесячного пособия на детей мобилизованных. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточнены правила назначения пособия на детей мобилизованных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписанное премьером постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, который был призван в рамках мобилизации», - говорится в сообщении.

Оценка нуждаемости семей используется для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Минобороны разъяснило ситуацию с единовременными выплатами мобилизованным

Единое пособие вводится с 1 января. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Его будут получать беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, родители детей до 17 лет.

Выплата также будет назначаться семьям, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Ранее Госдума одобрила законопроект, дающий мобилизованным преимущественное право на ранее занимаемую должность, если трудовой договор истек во время службы.

Личный счет,Госдума,Правительство РФ,
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