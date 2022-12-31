Уточнены правила назначения пособия на детей мобилизованных

Правительство РФ уточнило правила назначения единого ежемесячного пособия на детей мобилизованных. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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«Подписанное премьером постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, который был призван в рамках мобилизации», - говорится в сообщении.

Оценка нуждаемости семей используется для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Единое пособие вводится с 1 января. Оно объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Его будут получать беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, родители детей до 17 лет.

Выплата также будет назначаться семьям, чей доход ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.