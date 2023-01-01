В России отменили скидку в 30 % на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Скидка в размере 30 процентов на оплату госпошлин для физических лиц в РФ через портал «Госуслуги» отменилась с 1 января 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

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Скидку ввели в 2017 года, она действовала автоматически при оплате на услуг на портале. Мера, как планировалось изначально, была установлена до 2019 года, однако по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2021 года. Затем состоялось очередное продление — до 1 января 2023 года.

При этом на портале оставили возможность оплатить автомобильные штрафы со скидкой 50 процентов, и у данной скидки нет срока действия, поскольку она установлена статьей 32.2 КоАП РФ.