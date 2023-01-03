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21 минуту назад

Экономист Лебединская рассказала о новых правилах доставки пенсий в России с 2023 года

RT на русскомиещё 2

С 2023 года в России действуют новые правила доставки пенсий, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Раскрыты новые правила доставки пенсий в России
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что раньше почтальоны приносили пенсию только раз в месяц. В случае, если получатель не был дома и не мог забрать деньги, ему приходилось ждать до следующего месяца или обращаться в «Почту России».

«Теперь почтальон, в случае отсутствия получателя пенсии дома, обязан ещё как минимум два раза прийти к нему, заранее известив его о визите», — приводит агентство «Прайм» слова Лебединской.

Также, с апреля доставлять пенсию в наличной форме будет только «Почта России».

Ранее в пресс-службе Министерства труда России сообщили, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%.

23 декабря российский премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство направит около 1,5 трлн рублей в Пенсионный фонд России на текущий и следующий годы.

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