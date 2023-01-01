Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе

Если в период выходных и праздничных дней россияне привлекаются к работе, в том числе с 1 по 8 января в 2023 году, то двойной оплате подлежат все эти дни, а не только государственные праздники 1 и 7 января, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую.

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Она сослалась на статью 153 Трудового кодекса России, которая регламентирует повышенную оплату труда в выходные и праздничные дни. Исключение составляет режим работы. Кроме традиционных «пятидневок» и «шестидневок» с фиксированными и плавающими выходными могут быть установлены 12-часовые рабочие смены; 24-часовые рабочие смены; вахтовый метод работы и так далее. При этом выходные должны предоставляться еженедельно.

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По словам экономиста, всем работникам в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или праздник приходится часть рабочего дня или смены, в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день - от 0 до 24 часов.

В случае, когда сотрудник вышел на работу по собственной инициативе и документально такой выход никак не оформлен, работодатель не должен предоставлять ему дополнительный выходной день или доплатить, о чем свидетельствует статья 113 ТК РФ.

Если работник в письменном заявлении сообщил, что хотел бы вместо работы в праздничный день получить другой день отдыха, то такая работа в данный день будет оплачена в одинарном размере, а за день отдыха доплаты не будет. Это касается и ненормированного графика работы. Для этой категории сотрудников будет действовать то же правило: или двойная оплата, или одинарный размер, но с предоставлением дополнительного выходного дня.

Лебединская указала, что если работники привлекаются к работе в праздничные дни, например, в период с 1 января по 8 января, то двойной оплате подлежат все эти дни, а не только 1 и 7 января. При оплате работы в двойном размере в выходные и нерабочие праздничные дни никаких доплат за работу сверхурочно уже не производится, и ограничение сверхурочной работы 120 часами в год не распространяется.