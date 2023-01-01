Россиянам рассказали, во что вкладывать деньги в 2023 году

2023 год только наступил, но уже сейчас пора подумать о том, куда вкладывать деньги в ближайшее время. Всё-таки пассивный доход в любые времена лишним не будет. При этом вариантов для инвестиций вокруг полно. О том, какие из них будут самыми прибыльными, «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

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По словам специалиста, как и всегда в период нестабильности в цене будут расти металлы, в первую очередь — золото.

Не прогадают россияне, если вложатся и в рынок ценных бумаг. Правда, предварительно стоит разобраться в его работе, иначе можно оказаться в минусе. Григорьев объяснил, что основной заработок на фондовом рынке получается благодаря продаже бумаг по цене выше покупки. Поэтому важно понимать, почему меняется стоимость акций и облигаций.

Он также добавил, что рынок будет достаточно волатильным, а значит на нём можно будет заработать.

Ещё один вариант — недвижимость. Григорьев предупредил, что с первичным рынком стоит быть осторожнее — нужна уверенность в застройщике. Иначе, можно остаться и без квартиры, и без денег.