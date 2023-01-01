Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
59 минут назад

Россиянам рассказали, во что вкладывать деньги в 2023 году

Секрет Фирмы

2023 год только наступил, но уже сейчас пора подумать о том, куда вкладывать деньги в ближайшее время. Всё-таки пассивный доход в любые времена лишним не будет. При этом вариантов для инвестиций вокруг полно. О том, какие из них будут самыми прибыльными, «Ленте.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Россиянам рассказали, во что вкладывать деньги в 2023 году
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам специалиста, как и всегда в период нестабильности в цене будут расти металлы, в первую очередь — золото.

Не прогадают россияне, если вложатся и в рынок ценных бумаг. Правда, предварительно стоит разобраться в его работе, иначе можно оказаться в минусе. Григорьев объяснил, что основной заработок на фондовом рынке получается благодаря продаже бумаг по цене выше покупки. Поэтому важно понимать, почему меняется стоимость акций и облигаций.

Россияне впервые заплатят налог на вклады в 2023 году

Он также добавил, что рынок будет достаточно волатильным, а значит на нём можно будет заработать.

Ещё один вариант — недвижимость. Григорьев предупредил, что с первичным рынком стоит быть осторожнее — нужна уверенность в застройщике. Иначе, можно остаться и без квартиры, и без денег.

И напоследок — банальная наличка в валюте. Спрос на неё сохранится и в 2023 году, плюс она пригодится при поездках за границу. Кстати, возможно, многим уже пора не просто инвестировать, а откладывать на пенсию. Когда этим пора заняться, «Секрет» рассказывал тут .

Личный счет,Владимир Григорьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители