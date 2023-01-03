Россиянам с детьми рассказали о дополнительной выплате

Семьи с несовершеннолетними детьми, а также родители учащихся вузов имеют право на дополнительные налоговые вычеты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Семен Янкевич. Он объяснил, каким образом можно получить такие выплаты.

Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва» Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Что такое «вычет» на ребенка?

Налоговые вычеты предоставляются родителям и их супругам, усыновителям, приемным родителям и их супругам, опекунам, попечителям, объяснил Семен Янкевич.

«Стандартный налоговый вычет на детей — это частичное освобождение вашего заработка от подоходного налога. Первый и второй ребенок дают освобождение от уплаты НДФЛ с суммы в 1400 рублей ежемесячно. Третий и последующие дети освобождают от налога дополнительно 3000 рублей ежемесячно. На ребенка-инвалида родителю и его супругу, усыновителю дается освобождение от налога на сумму в 12000 рублей; на ребенка-инвалида приемному родителю и его супругу, опекуну, попечителю — на 6000 рублей», — рассказал он.

Кто может получить такой вычет?

Вычетом могут воспользоваться оба родителя или опекуна. По договоренности супругов один из них может получать вычет в двойном размере, если второй напишет соответствующее заявление.

«Двойной вычет может получать единственный родитель, если другой умер или пропал без вести. Также на удвоение вычета могут претендовать матери-одиночки, если в свидетельстве о рождении запись об отце сделана со слов матери либо отсутствует вовсе», — рассказал Семен Янкевич.

Если получатель работает по совместительству, то выплата полагается только на одном месте службы.

Максимальная сумма

При этом существуют ограничения на выплаты, отметил Семен Янкевич.

«Государство установило предельную сумму годового дохода, при котором можно получать вычет на протяжении всего года. Она равняется 350 тысячам рублей. После того, как в определенном месяце ваш суммарный заработок перешагнет этот порог, вычет перестает учитываться», — заключил он.