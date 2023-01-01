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2 часа назад

Россиянин выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Илья Родин

Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото».

Россиянин выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Фото: ТАССТАСС

«По итогам новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в России появился второй лотерейный миллиардер», - рассказали в пресс-службе.

По данным компании, крупный выигрыш достался участнику из Нижнего Новгорода. В «Столото» от души поздравили победителя и пригласили его в лотерейный центр в Москву для оформления выигрыша.

В общей сложности, в рамках новогоднего розыгрыша призы выпали обладателям 8 032 065 билетов. В праздничном тираже разыграли свыше 2,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что первым российским лотерейным миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош. Выигрышный билет ей подарила дочь на день рождения.

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