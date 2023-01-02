Россиян предупредили об изменениях в оплате ЖКУ

С 2023 года в России изменится принцип оплаты общедомовых нужд. Теперь потребители будут платить не по нормативу, а по физическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета. Об этом рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».
Она пояснила, что изменения вступили в силу еще осенью, но расчет по новой схеме было решено осуществлять с первого квартала 2023 года и лишь в тех домах, в которых установлен общий прибор учета. Управляющие компании обязуются делать перерасчет с определенной периодичностью, чтобы проанализировать баланс доходов и расходов. В случае обнаружения перерасхода, компания делит его между собственниками жилплощади пропорционально ее размеру. Число проживающих при этом не имеет значения.
Эксперт отметила, что новая схема с одной стороны позволит увеличить плату с собственников, если будет обнаружен перерасход воды или электричества. С другой — такой расчет более справедлив, так как учитывает реальное потребление граждан. Как указала Финогенова, при бережливом образе жизни собственники смогут платить меньше, особенно учитывая то, что в большинстве российских регионов нормативы потребления были изначально завышены.