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3 часа назад

В Риге ввели отложенный из-за пандемии налог на туристов

Lenta.ru

Власти Риги решили ввести налог на туристов, который был отложен из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает портал Delfi.lv.

В Риге ввели отложенный из-за пандемии налог на туристов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С 1 января в городе с путешественников начнется взиматься так называемая туристическая пошлина. Все места размещения должны будут платить налог в размере одного евро за каждую ночь пребывания туристов, однако пошлина не должна превышать 10 евро. Ночевки гостей в возрасте до 18 лет налогом облагаться не будут.

Издание объяснило, что такая практика применяется во многих туристических городах Европы, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция и Вена. «Рижское самоуправление ранее планировало ввести пошлину с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов в период пандемии COVID-19 введение пошлины было отложено», — отмечает издание.

Ранее об аналогичных мерах сообщили в Норвегии. Так, правительство страны решило ввести налог на туризм в 2024 году. По мнению местных властей, пошлина позволит компенсировать расходы муниципалитетов на содержание популярных туристических мест.

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