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27 минут назад

Россиянам назвали условие для получения универсального пособия

Lenta.ruиещё 2

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» назвала условие россиянам для получения универсального пособия для семей с детьми и беременных женщин в 2023 году.

Россиянам назвали условие для получения универсального пособия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, право на выплаты возникает, если среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума в регионе.

Выплаты осуществяются беременной женщине в случае, при условии, что срок ее беременности составляет шесть и более недель, и она встала на учет в медорганизации в ранние сроки беременности; одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка в возрасте до 17 лет.

При определении права на универсальное пособие учитываются движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов от вкладов, а также причины отсутствия доходов у трудоспособных членов семьи.

Размер универсального пособия зависит от доходов и имущества семьи и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума.

1 января 2023 года в России вступил в силу закон, вводящий новое единое пособие для семей с детьми. Прием заявлений на получение пособия на Госуслугах начался 28 декабря 2022 года — его должны рассмотреть в течение 10 дней. При заполнении формы от родителей требуется указать тип выплаты и дополнительную информацию, которая может повлиять на оформление пособия (к примеру, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами), а также сведения о семейном положении, детях и составе семьи.

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