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1 час назад

Пенсионерам напомнили о льготах по налогам

Lenta.ru

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев заявил, что для ряда россиян действуют льготы. Благодаря им пенсионеры освобождаются от уплаты некоторых налогов, пишет «Прайм».

Пенсионерам напомнили о льготах по налогам
Фото: ТАССТАСС

Эксперт напомнил, что пенсионеры обладают льготами или налоговыми освобождениями по налогу на доходы физлиц, по имущественным налогам. Однако если пенсионер по возрасту и по состоянию здоровья занимается предпринимательством, то послабления для него не действуют.

Финансист добавил, что российские регионы имеют предоставлять дополнительные льготы для пенсионеров. Например, субъекты имеют право увеличивать послабления по земельному налогу: например, они способны расширить площадь участка, не попадающего под налогообложение.

Ранее россиян предупредили о новых правилах доставки пенсий. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что с 1 января изменилась схема получения выплаты для граждан, получающих ее через «Почту России»,

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