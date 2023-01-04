Россиянам назвали алгоритм действий для смены профессии после 35 лет

Маркетолог Элеонора Тюрина рассказала о порядке действий для желающих сменить профессию после 35 лет. Основные шаги она озвучила в беседе с «Мослентой».

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В первую очередь, по словам Тюриной, необходимо понять, что не нравится в уже имеющейся профессии, чтобы не допустить того же на новой работе. Затем выбрать будущее направление деятельности.

«Подумайте, чем вам искренне хотелось бы заниматься, о чем приятно думать, за кем нравится наблюдать. Может быть, у вас есть нереализованные таланты, неосуществленные мечты», — добавила маркетолог.

На следующем этапе желающим сменить род деятельности нужно определить требуемые навыки в новой профессии и получить недостающие знания. Для этого можно пройти соответствующий курс в онлайн-школе или нанять учителя, рассказала Тюрина.

Также она посоветовала на первом этапе совмещать новую и старые деятельности, чтобы избежать страха перемен.