Россиянам назвали алгоритм действий для смены профессии после 35 лет

Маркетолог Элеонора Тюрина рассказала о порядке действий для желающих сменить профессию после 35 лет. Основные шаги она озвучила в беседе с «Мослентой».
В первую очередь, по словам Тюриной, необходимо понять, что не нравится в уже имеющейся профессии, чтобы не допустить того же на новой работе. Затем выбрать будущее направление деятельности.
«Подумайте, чем вам искренне хотелось бы заниматься, о чем приятно думать, за кем нравится наблюдать. Может быть, у вас есть нереализованные таланты, неосуществленные мечты», — добавила маркетолог.
На следующем этапе желающим сменить род деятельности нужно определить требуемые навыки в новой профессии и получить недостающие знания. Для этого можно пройти соответствующий курс в онлайн-школе или нанять учителя, рассказала Тюрина.
Также она посоветовала на первом этапе совмещать новую и старые деятельности, чтобы избежать страха перемен.
Кроме того, маркетолог призвала не воспринимать смену профессии в 35 лет или в более старшем возрасте как возврат на стартовые позиции.