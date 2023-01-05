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1 час назад

Россияне резко перешли на наличные

Deita.ruиещё 1

В период с января по ноябрь прошлого года россияне активно снимали наличность со своих банковских счетов и карточек.

Россияне резко перешли на наличные
Фото: ТАССТАСС

Об этом свидетельствует статистика Центрального банка страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как удалось зафиксировать регулятору, за это время граждане обналичивали свои личные сбережения в 12 раз интенсивнее, чем это было за тот же период 2021 года. Если же сравнивать декабрь тогдашнего года с концом 2022, то окажется, что россияне снимали деньги в банкоматах в два раза с лишним раза активнее.

Как отметили в ЦБ, спрос на наличные деньги в России начала резко расти в конце февраля прошлого года. Однако, уже в марте ажиотаж, связанный с наличной, начал постепенно падать. Интерес россиян к бумажным деньгам сильно ослаб уже к июню 2022. «Денежная паника» повторилась после этого только в сентябре.

Названы обстоятельства для ослабления рубля

Как удалось установить специалистам, ситуация начала снова выравниваться уже к ноябрю. Сейчас особого ажиотажа на наличные деньги в России не наблюдается, констатировали в ЦБ.

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