Россияне резко перешли на наличные

В период с января по ноябрь прошлого года россияне активно снимали наличность со своих банковских счетов и карточек.

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Об этом свидетельствует статистика Центрального банка страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как удалось зафиксировать регулятору, за это время граждане обналичивали свои личные сбережения в 12 раз интенсивнее, чем это было за тот же период 2021 года. Если же сравнивать декабрь тогдашнего года с концом 2022, то окажется, что россияне снимали деньги в банкоматах в два раза с лишним раза активнее.

Как отметили в ЦБ, спрос на наличные деньги в России начала резко расти в конце февраля прошлого года. Однако, уже в марте ажиотаж, связанный с наличной, начал постепенно падать. Интерес россиян к бумажным деньгам сильно ослаб уже к июню 2022. «Денежная паника» повторилась после этого только в сентябре.