Юрист назвала способы взыскать алименты без развода

Способы взыскать алименты на ребенка без развода «Мосленте» назвала юрист по семейному и гражданскому праву Анастасия Подгрудкова.

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«Вопреки распространенному мнению, что алименты взыскиваются только вне брака, их можно взыскать, находясь в браке. Возможно это сделать как через приказное, так и через исковое производство», — рассказала специалист.

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По ее словам, приказное производство для супругов в браке предпочтительнее, так как получение судебного акта носит упрощенный характер. Судебного приказа с синей печатью и подписью судьи идти достаточно для принудительного исполнения, объяснила юрист.

В то же время, второй супруг может отменить судебный приказ в течение десяти дней с даты его получения. Основания для отмены не нужны, достаточно простого заявления. И в таком случае необходимо будет взыскивать алименты уже в порядке искового производства.

Исковое производство потребует больше времени, сил и документов. В отличие от судебного приказа, после получения решения о взыскании алиментов необходимо будет отдельно получать исполнительный лист для принудительного исполнения. Отменить такой судебный акт сложнее — только через подачу апелляционной жалобы.

Для увеличения размера алиментов в порядке искового производства стоит собрать документы, подтверждающие реальный размер получаемых денежных выплат ответчиком. Иногда размер его заработной платы не ограничивается окладом, и истцу необходимо будет подтвердить это в суде.

Исполнительный лист или судебный приказ можно предъявить работодателю. В этом случае бухгалтерия при перечислении заработной платы супругу будет исключать из нее размер алиментов, который был присужден судом (в твердой сумме или процент от заработной платы), отметила Подгрудкова.

Предъявить исполнительный лист или судебный приказ можно также в отдел судебных приставов. У приставов есть возможность запрашивать сведения обо всех открытых счетах должника, накладывать арест на денежные средства и многие другие инструменты, которые смогут обеспечить более высокую вероятность взыскания денежных средств.

«Соглашение об уплате алиментов» подойдет супругам, которые не спорят о размере алиментов. Однако, такой документ должен быть обязательно нотариально заверенным.