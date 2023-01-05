Посол Индонезии сообщил о рассмотрении вопроса об использовании карт «Мир»

Индонезия «пока в процессе» рассмотрения варианта использования карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил РИА Новости индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

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Он отметил, что власти рекомендовали индонезийским банкам рассмотреть вопрос использования данных карт. В то же время дипломат признал, что процесс займет определенное время. Хосе Антонио Морато Таварес также сообщил, что Индонезии известно об использовании карт «Мир» в разных странах, в том числе Турции и Вьетнаме.

Посол азиатской страны также добавил, что в Индонезии в настоящее время живут около 40 тысяч граждан России. По его словам, россияне находят способы проводить банковские операции.