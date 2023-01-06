В России одобрили выплаты на детей до 17 лет

В России одобрили выплаты, предназначенные за детей в возрасте до 17 лет. Первые выплаты по пособиям получат 80 тысяч семей. Об этом сообщается на сайте Социального фонда.

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Как утверждают в Соцфонде, всего на новую выплату поступило 670 тысяч заявлений. Их прием велся с 28 декабря. Первые заявления рассмотрели 3 января. Отмечается, что первые выплаты семьи получат в течение послепраздничной недели.

В конце 2022 года в России вступил в силу закон, вводящий новое единое пособие для семей с детьми. Как пояснили в Минтруде, выплата универсальна и объединяет ряд действующих мер социальной поддержки, таких как ежемесячное пособие беременным, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.