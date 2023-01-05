Как добиться компенсации за травму из-за упавшего снега или сосульки

— Если человек в состоянии вызвать наряд полиции, он должен это сделать. Полиция должна принять у него заявление о правонарушении. Если это не относится к компетенции полиции, то они передают информацию в соответствующие органы. В частности, в Жилищную инспекцию. Дальше фиксируется сам факт того, что с крыши что-то упало. И даже если участковый выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, все равно само событие будет зафиксировано. Должны быть доказательства из травмпункта и любые материалы работы с лечебными учреждениями, которые определяют объем повреждений, причиненный человеку, — объяснил собеседник «ВМ».