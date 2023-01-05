Соцфонд принял более 500 тыс. заявлений на единое пособие

Социальный фонд сообщил о получении более полумиллиона заявлений на единое пособие для беременных и семей с детьми до 17 лет. Соответствующая информация появилась на сайте фонда.

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«532 тысячи заявлений подано на единое пособие», - указала пресс-служба.

Оформление выплаты стало доступно в конце декабря. Такая опция появилась на портале «Госуслуг». Мера коснулась семей из всех регионов России, в том числе из новых субъектов.

Подчеркивается, что фонд принял заявления об оформлении единого пособия почти на миллион детей до 17 лет и 32 тысячи заявлений о едином пособии для беременных женщин.

Работа по рассмотрению заявлений отделения Соцфонда началась с 3 января. На следующий день фонд принимал личные обращения родителей за пособием.