Россиянам рассказали о праве на две пенсии

У некоторых категорий россиян есть закрепленное в федеральном законодательстве право получать две пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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Согласно законодательству, право на двойную пенсию имеют ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и получившие инвалидность в результате последствий этой ЧС, нетрудоспособные члены их семей и пострадавшие от лучевой болезни. Также, по словам эксперта, такая пенсия полагается участникам Великой Отечественной войны и награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и некоторым военнослужащим.

В то же время получать вторую пенсию могут не только льготные категории россиян, но и те, кто вложил средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), заявил Виноградов. Эти накопления можно увеличить с помощью дополнительной пенсии, которая называется негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Гражданин самостоятельно направляет взносы на НПО, выбранный фонд инвестирует эти средства, а затем выплачивает средства обратно. При этом некоторые фонды позволяют выбрать стратегию инвестирования.

Виноградов предупредил, что прежде чем заключать договор с НПФ, следует внимательно изучить всю имеющуюся информацию об организации, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды или других мошенников.