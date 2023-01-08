Пенсионерам утвердили еще одну индексацию пенсий в 2023 году

Во второй половине года российских пенсионеров ждет еще одна индексация выплат. Кому поднимут пенсии, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

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«От трудового статуса пенсионера индексация зависеть не будет. Надбавку дадут и работающим, и неработающим гражданам», – заявил Власов.

С 1 января 2023 года пенсии в России выросли на 4,8 %. В течение месяца пожилые люди будут получать пенсии в увеличенном размере. Однако увеличение размера выплат затронуло только неработающих пожилых граждан.

Во второй половине этого года части пенсионеров проиндексируют пенсии вне зависимости от того, работают они или уже прекратили карьеру. Речь идет о военных пенсионерах. В октябре 2023 года им поднимут выплаты на 10,5 %. В российском Минобороны посчитали, что средний размер военной пенсии после повышения составит около 42 тысяч рублей, сообщает Primpress.