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36 минут назад

Пенсионерам утвердили еще одну индексацию пенсий в 2023 году

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Во второй половине года российских пенсионеров ждет еще одна индексация выплат. Кому поднимут пенсии, объяснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Пенсионерам утвердили еще одну индексацию пенсий в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

«От трудового статуса пенсионера индексация зависеть не будет. Надбавку дадут и работающим, и неработающим гражданам», – заявил Власов.

С 1 января 2023 года пенсии в России выросли на 4,8 %. В течение месяца пожилые люди будут получать пенсии в увеличенном размере. Однако увеличение размера выплат затронуло только неработающих пожилых граждан.

Во второй половине этого года части пенсионеров проиндексируют пенсии вне зависимости от того, работают они или уже прекратили карьеру. Речь идет о военных пенсионерах. В октябре 2023 года им поднимут выплаты на 10,5 %. В российском Минобороны посчитали, что средний размер военной пенсии после повышения составит около 42 тысяч рублей, сообщает Primpress.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионерам утвердили 6 доплат к пенсии в 2023 году.

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