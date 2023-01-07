Россиян предупредили о новом порядке установки счетчиков

Юрист Ирина Сивакова рассказала о новом порядке оплаты установки бытовых приборов учета на горячую и холодную воду.

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«Затронет это правило как ресурсные компании, так и самих владельцев квартир», – пишут СМИ.

Как пояснила Сивакова, с января сейчас начнут действовать новые правила для владельцев квартир. В частности, собственники смогут оплатить установку и обслуживание счетчиков на горячую и холодную воду в рассрочку на срок до пяти лет. Проценты будут приравнены к размеру ключевой ставки ЦБ, то есть составят 7,5 процента годовых.

PRIMPRESS отмечает, что сейчас установка двух счетчиков со всеми работами, например, в Москве стоит около 8300 рублей, таким образом собственнику квартиры, взявшему рассрочку, придется переплатить около 3100 рублей.