Россиянам дали совет, как сэкономить в новогодние праздники

«Сначала человек должен у себя спросить, что я хочу, насколько мне это действительно нужно, моя ли это потребность или мне ее кто-то навязал, или я ее от кого-то услышал. И какая часть меня хочет эту потребность удовлетворить. То есть человек сначала должен осознать, что это его желание. После ответа на эти вопросы, хорошо бы составить список из потребностей. И придя в магазин, сравнить их с тем, что человек видит. Если он понимает, что купит и получит то, что хочет, ему полегчает, тогда, да, нужно брать», — добавила Швецова.