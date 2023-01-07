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1 час назад

Россиянам напомнили об индексации пенсий с 1 января

Елена Прошина

У большинства российских пенсионеров с 1 января вырастут пенсии, напомнила в беседе с «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, совокупный размер повышения выплат с начала 2022 года составит примерно 15% с учетом июньской индексации на 10%.

«Инфляция на конец 2022 года в декабре прогнозируется на уровне 12,3%, а повышение пенсий должно ее превысить. В рамках индексации на 4,8% в 2023 году с 7220,7 до 7567,3 рублей вырастет фиксированная часть страховой пенсии и с 118,09 до 123,76 рублей стоимость пенсионного балла», — сказала Финогенова.

Также с 1 января произойдет повышение прожиточного минимума в России и соответственно прожиточного минимума пенсионера. Оно составит 3,28%. Россияне, у которых пенсия окажется ниже этого показателя, получат соцдоплаты до необходимого уровня. В среднем, по словам экономиста, с 1 января размер пенсий в РФ составит 12363 рублей.

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Кроме того Финогенова напомнила об индексации и других видов выплат в 2023 году, но они произойдут позже. В частности, с 1 апреля вырастут на 3,3% социальные пенсии, с 1 февраля — ежемесячная денежная выплата, выплаты на погребение пенсионера и денежная стоимость набора соцуслуг, с 1 октября — пенсии военных.

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