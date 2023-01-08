Стало известно, изменятся ли сроки начисления пенсий Социальным фондом

С начала 2023 года в России начал работать Социальный фонд России – ведомство, объединившее в себе ПФР и ФСС. В фонде рассказали, изменятся ли сроки начисления пенсий в этом году. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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Сообщается, что все необходимые данные о страховом стаже записаны в специальную единую систему, которая перешла в распоряжение Соцфонда РФ. Поэтому никаких документов подавать для зачисления пенсий россиянам не нужно, а все предусмотренные законом выплаты продолжат поступать в установленный ранее срок.

При этом если у получателя пенсии всё же есть сомнения, то тот может заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или клиентских службах и МФЦ.