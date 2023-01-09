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33 минуты назад

Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат

Lenta.ru

Повышение МРОТ в 2023 году приведет к увеличению и размера государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему — маткапитала, выплат по уходу за ребенком и декретных. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе агентством «Прайм».

Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Фото: ТАССТАСС

По словам Лебединской, с 1 февраля изменится размер материнского капитала: на первого ребенка — на 65 тысяч рублей (до 589,5 тысячи), на второго малыша — на 86 тысяч рублей (до 779 тысяч).

Отмечается, что если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго составит 189,5 тысячи рублей (надбавка 20,9 тысячи). Единовременное пособие при рождении ребенка составит 23 011 рублей.

Помимо этого, увеличится и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — до 8630 рублей, но не более 33281 рублей (40 процентов от среднего заработка). Пособие смогут оформить не только работающие, но и безработные родители, подчеркнула Лебединская.

Также вырастут размеры пособий, которые получают женщины в декретном отпуске, минимальное пособие при отпуске, заработок для оплаты больничных и выплаты на новорожденных, резюмировала специалист.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила россиянам, что большинство российских пенсионеров с 1 января получат проиндексированные пенсии.

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