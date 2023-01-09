Россияне по-новому будут получать налоговые уведомления

Отправлять и получать налоговые документы можно будет в личном кабинете портала госуслуг, если у человека есть подтвержденная учетная запись. Это одно из новшеств, о котором говорится в проекте федерального закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

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Как следует из документа, опубликованного в электронной базе Госдумы, «налогоплательщики — физические лица, имеющие подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)», имеют право предоставлять в налоговые органы документы, а также получать оттуда необходимые сведения в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг.

Сейчас налоговые извещения направляют заказными письмами по почте или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика там же. При этом, по данным Минцифры, на Едином портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировано 86 миллионов граждан с подтвержденной учетной записью. Тем не менее многим из них приходят не только электронные письма, но и бумажные. Законопроект как раз направлен на сокращение расходов на массовую печать налоговых уведомлений.

Как рассказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За Правду»), это позволит отказаться от дублирования почтовых уведомлений для налогоплательщиков — пользователей единого портала госуслуг.

«Предложение Правительства существенно сократит расходы бюджета, ведь только в 2021 году на франкирование и пересылку почтовых отправлений от налоговых органов потратили довольно внушительную сумму — 3,6 миллиарда рублей», — подчеркнул депутат.