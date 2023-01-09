Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Вывернут кошельки: каким россиянам грозит потеря всех денег

Deita.ruиещё 1

Многие россияне рискуют остаться не только без денежных запасов, но и ввернуть себя в пучину беспробудного долга.

Вывернут кошельки: каким россиянам грозит потеря всех денег
Фото: ТАССТАСС

Об этом предупредил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, самой большой угрозе себя подвергают граждане, которые бездумно оформляют потребительские кредиты и кредитные карты. Как объяснил эксперт, чаще всего россияне берут на себя эти виды финансовых обязательств на эмоциях и совершенно непродуманно.

Специалист рассказал, что, когда человек расплачивается наличными из кошелька, то это происходит более осознанно и без эмоций. При этом, нужно понимать, что речь идёт далеко не всегда и далеко не только исключительно о каких-то крупных приобретениях.

Из большого количества мелких необдуманных трат по итогам месяца получается крупная сумма, а если средством платежа является кредитная карта, то человек может опустошить весь свой кредитный лимит и просто не найти денег для того, чтобы его вовремя восполнить.

Личный счет,Александр Бахтин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители