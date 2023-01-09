Вывернут кошельки: каким россиянам грозит потеря всех денег

Многие россияне рискуют остаться не только без денежных запасов, но и ввернуть себя в пучину беспробудного долга.

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Об этом предупредил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, самой большой угрозе себя подвергают граждане, которые бездумно оформляют потребительские кредиты и кредитные карты. Как объяснил эксперт, чаще всего россияне берут на себя эти виды финансовых обязательств на эмоциях и совершенно непродуманно.

Специалист рассказал, что, когда человек расплачивается наличными из кошелька, то это происходит более осознанно и без эмоций. При этом, нужно понимать, что речь идёт далеко не всегда и далеко не только исключительно о каких-то крупных приобретениях.