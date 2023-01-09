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1 час назад

В России появится новый инструмент для долгосрочных накоплений граждан

Лера Букина

В России готовятся к разработке нового финансового инструмента для долгосрочного инвестирования средств населения. Речь идет о бескупонных облигациях федерального займа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на стратегию развития финансового рынка до 2030 года.

В РФ появится новый инструмент для долгосрочных накоплений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информацией о том, что выпуск таких ОФЗ активно обсуждается, поделились ранее источники, знакомые с проектом стратегии.

Ожидается, что бескупонные ОФЗ станут частью линейки специальных инструментов, которые ориентированы, в частности, на «удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами, ограниченных в возможности приобретения продуктов и услуг финансового рынка».

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, бескупонные ОФЗ являются одним из фрагментов большой работы, которая проводится сейчас по тому, как вовлечь в инвестирование россиян.

«И пенсионные накопления в них тоже могут быть [проинвестированы – прим. ред.]», - отметил он.

Рассмотрением вопроса занимаются Центробанк и правительство страны.

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В стратегии говорится, что благодаря выводу на российский рынок специальных финансовых продуктов и услуг качество жизни всех граждан повысится.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Работа.ру», откладывать часть денег на будущее в 2023 году планируют 51% россиян.

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