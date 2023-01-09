Россиянам дали три совета по восстановлению бюджета

Кандидат экономических наук Мери Валишвили посоветовала россиянам отказаться от походов в общепит, чтобы восстановить бюджет после праздников. Об этом сообщает агентство «Москва».
Валишвили подчеркнула, что по статистике россияне тратят больше всего на покупку продуктов. Чтобы оптимизировать эти траты, нужно покупать больше продуктов, которые могут храниться долго, и отказаться от походов в общепит.
«Если вы привыкли обедать в кафе около работы, возможно, в январе правильнее будет взять домашнюю еду с собой. Отказаться следует и от стритфуда, как правило, наценка там составляет от 200 до 300 процентов», - отметила эксперт.
Также Валишвили порекомендовала провести «инвентаризацию расходов» и отказаться от необязательных покупок и походов в крупные торговые центры. Она посоветовала ходить за покупками в ближайший к дому супермаркет и следить за акциями и скидками.
Эксперт добавила, что сэкономить также поможет отказ от поездок на личном транспорте и отказ от платных подписок на различные сервисы.
Экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова ранее порекомендовала россиянам открыть накопительный счет в банке и каждый месяц отправлять туда минимум десять процентов от дохода.
Одним из лучших способов стабильно откладывать деньги Чурилова назвала технику обнуления счета до двух нулей. К примеру, если к вечеру на счете осталось 3255 рублей, на накопительный счет нужно перевести 55 рублей, такие операции нужно проводить каждый день.