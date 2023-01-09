Россиянам дали три совета по восстановлению бюджета

Кандидат экономических наук Мери Валишвили посоветовала россиянам отказаться от походов в общепит, чтобы восстановить бюджет после праздников. Об этом сообщает агентство «Москва».

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Валишвили подчеркнула, что по статистике россияне тратят больше всего на покупку продуктов. Чтобы оптимизировать эти траты, нужно покупать больше продуктов, которые могут храниться долго, и отказаться от походов в общепит.

«Если вы привыкли обедать в кафе около работы, возможно, в январе правильнее будет взять домашнюю еду с собой. Отказаться следует и от стритфуда, как правило, наценка там составляет от 200 до 300 процентов», - отметила эксперт.

Также Валишвили порекомендовала провести «инвентаризацию расходов» и отказаться от необязательных покупок и походов в крупные торговые центры. Она посоветовала ходить за покупками в ближайший к дому супермаркет и следить за акциями и скидками.

Эксперт добавила, что сэкономить также поможет отказ от поездок на личном транспорте и отказ от платных подписок на различные сервисы.

Экономист, эксперт по личным финансам Ольга Чурилова ранее порекомендовала россиянам открыть накопительный счет в банке и каждый месяц отправлять туда минимум десять процентов от дохода.