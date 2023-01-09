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52 минуты назад

Назван способ получить перерасчет за услуги ЖКХ после праздников

Лера Букина

У россиян в январе есть возможность уменьшить сумму в квитанциях за ЖКУ. Life разбирался, как можно этого добиться.

Назван способ получить перерасчет за услуги ЖКХ в январе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный вопрос является актуальным, поскольку многие граждане в период новогодних праздников уезжают, и, соответственно, не пользуются услугами в своих домах.

По словам юриста Елены Кузнецовой, граждане могут рассчитывать на перерасчет за газ, воду, свет и вывоз мусора. Претендовать на это могут люди, которые отсутствуют дома более пяти дней. Вместе с тем от них требуется подтверждение этого факта. Гражданам необходимо подать заявление в управляющую компанию или поставщику услуги. Они могут это сделать не только до своего отъезда, но и после. Однако во втором случае затягивать нельзя – гражданам дают 30 дней на подачу после возвращения, пояснила специалист.

В юридической компании PG Partners отмечают, что зачастую жильцам приходят счета с ошибками в суммах. Их допускают управляющие компании. При подтверждении факта ошибки человек может претендовать на компенсацию. Она составляет 50% от размера, который был начислен сверх положенного.

Подчеркивается, что эти денежные средства в большинстве случаев идут в зачет будущей платы за коммунальные услуги. Так, сумма в следующем счете будет меньше.

Кроме того, с 1 марта 2023 года упростится процедура перерасчета за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов.

В России подорожали услуги ЖКХ

Ранее «Известия» сообщили, что российские власти готовятся к созданию единой технической и ценовой политики для региональных операторов капитального ремонта жилых домов.

Личный счет,Елена Кузнецова,
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