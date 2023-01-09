Названа стоимость самых дорогих туров россиян в 2022 году

За отдых в Турции российская семья отдала 25 миллионов рублей. Это следует из данных, опубликованных Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

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Она составила рейтинг самых дорогих туров за прошлый год. Согласно сведениям сервиса «Циан.Аналитика», в вышеуказанную сумму обойдутся две квартиры в столице.

Путевка была приобретена на шесть человек. Отдых планируется летом этого года. При этом за него заплатили заблаговременно – в 2022 году. В пакет входит проживание в отеле MAXX Royal Kemer. Это стоит 370 тысяч долларов США (25 миллионов рублей).

На втором месте снова расположилась Турция. Семья из четырех человек купила 28-дневную поездку в Бодрум, на Эгейское побережье, в отель RIXOS Premium Bodrum по цене 330 тысяч евро (21,3 миллиона рублей).

На третьей строчке рейтинга – Мальдивы, где отдых россиянам обошелся в более чем 19 миллионов рублей (на девять человек).