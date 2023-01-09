Раскрыты способы сэкономить на оплате ЖКХ

Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова в беседе с «А теперь внимание!» рассказала россиянам о способах сэкономить на коммунальных платежах. Она посоветовала обратить внимание на льготы и субсидии, оптимизировать расходы и изучить тарифы.

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Волкова отметила, что серьезно сократить расходы на услуги ЖКХ могут льготы и субсидии, положенные гражданам РФ из-за состава семьи. Также стоит обратить внимание, по ее словам, на то, как на тариф влияют прописанные люди и если возможно, то сократить их количество.