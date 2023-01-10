Эксперты предсказали рост выдачи микрозаймов в России в 2023 году

В России прогнозируется увеличение объема выдач краткосрочных PDL-займов. Уже в этом году рост составит 15-20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую онлайн-платформу Webbankir.

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Это касается и среднесрочных займов (Installment loans), которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев. По мнению экспертов, ожидаемая динамика обусловлена повышенным спросом на услуги МФО.

Как утверждают специалисты, сегодня микрозаймы являются шансом для россиян поддержать уровень жизни, к которому они привыкли.

Отмечается, что в прошлом году вышеуказанные займы продемонстрировали рост примерно на 30% в сравнении с 2021 годом. Скромные прогнозы по текущему году связаны с законодательными изменениями. Напомним, что теперь в структуре выдач МФО доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35%.

Кроме того, летом ожидается снижения с 1% до 0,8% в день максимального размера процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более одного года. Мера вступит в силу в июле.