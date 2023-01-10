Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
12 минут назад

Эксперты предсказали рост выдачи микрозаймов в России в 2023 году

Лера Букина

В России прогнозируется увеличение объема выдач краткосрочных PDL-займов. Уже в этом году рост составит 15-20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую онлайн-платформу Webbankir.

Эксперты предсказали рост выдачи микрозаймов в России в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это касается и среднесрочных займов (Installment loans), которые выдаются на большие суммы на несколько месяцев. По мнению экспертов, ожидаемая динамика обусловлена повышенным спросом на услуги МФО.

Как утверждают специалисты, сегодня микрозаймы являются шансом для россиян поддержать уровень жизни, к которому они привыкли.

Отмечается, что в прошлом году вышеуказанные займы продемонстрировали рост примерно на 30% в сравнении с 2021 годом. Скромные прогнозы по текущему году связаны с законодательными изменениями. Напомним, что теперь в структуре выдач МФО доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35%.

Кроме того, летом ожидается снижения с 1% до 0,8% в день максимального размера процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более одного года. Мера вступит в силу в июле.

В декабре РБК сообщил, что доля займов микрокредитов российских граждан, которые имеют просрочку более 90 дней, составила 43%. До этого просрочка демонстрировала значительный рост в конце 2020 года.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители