В России вернули налог на вклады: кому и сколько придется заплатить

Доходы россиян по вкладам и счетам, которые были открыты до 31 декабря прошлого года, снова подлежат налогообложению. Life разбирался, сколько денег нужно платить.

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Оплата должна быть произведена в 2024 году. Напомним, что на территории РФ налог на вклады появился в 2021, но в связи с пандемией на него был введен временный мораторий.

Россияне могут узнать, сколько денег взыщут за вклады. У гражданина, к примеру, имеется вклад на сумму в 1 млн рублей со ставкой в 9% годовых. Если российский регулятор будет держать ключевую ставку на уровне 7,5%, то необлагаемой будет сумма дохода в 75 тыс. рублей. Так, налог в 13% надо будет заплатить с 15 тысяч рублей (90 тыс. рублей — доход по процентам — минус 75 тыс. рублей).

«А если ЦБ за год повысит ставку до 8 %, то налог в данном примере надо будет платить с 10 тыс рублей. Если же ставка Центробанка превысит 9%, то налог по вкладу из примера платить вообще не придется», - говорится в публикации.

По словам начальника аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олега Абелева, сейчас внимание фокусируется на дате выплаты дохода, а не периоде за который полагается сумма процентов.

У россиян есть возможность узнать размер налога с дохода по всем счетам на сайте nalog.ru.