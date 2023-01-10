Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
36 минут назад

Киргизский банк перестал работать с двумя системами денежных переводов из России

Lenta.ru

Киргизский коммерческий банк «Кыргызстан» с 10 января прекратил работу с российскими системами денежных переводов «Юнистрим» и Contact. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кредитной организации.

Банк Киргизии перестал работать с двумя системами денежных переводов из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отправка и выплата переводов по данным системам денежных переводов будет недоступна», — предупредили в банке.

В качестве альтернативы «Кыргызстан» посоветовал своим клиентам пользоваться переводами через мобильное приложение MBANK.

В начале декабря замглавы Национального банка страны Кайып Куленбеков объяснил, что киргизские банки прекратили обслуживать карты российской платежной системы «Мир» из-за опасений попасть под блокирующие санкции США.

Куленбеков добавил, что в настоящее время в стране насчитывается 9-10 отказавшихся работать с «Миром» кредитных организаций. Среди них «Кыргызстан», Бакай-банк, Доскредобанк, «Компаньон», Банк Азии, а также государственный Айыл-банк. Карты российской платежной системы продолжает принимать местный Finka Bank.

Личный счет,КБ "Юнистрим",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители