Единые тарифы на коммуналку появятся в России

Министерство строительства России, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная службы готовят проект по внедрению единых стандартов и стоимости услуг, которые предоставляют россиянам управляющие компании, сообщают «Известия».

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Об этом говорится в проекте плана реализации Стратегии развития строительной отрасли страны, которая рассчитана до 2030 года.

Уже в текущем году власти собираются внедрить единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Речь идет об уборке подъездов, уходе за придомовой территорией, общедомовом ремонте, содержании лифтов и прочих услугах управляющих компаний.

Также планируется усилить контроль за действующим ценообразованием в отрасли. Сегодня большинство жалоб граждан, которые доходят до депутатов, связаны с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые заключаются в том, что все компании, предоставляющие услуги, работают по-разному, так как отсутствуют четкие стандарты. Это ведет к тому, что потребители платят одинаковые суммы, но при этом качество получаемых услуг значительно отличается.