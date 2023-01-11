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50 минут назад

Единые тарифы на коммуналку появятся в России

Елена Прошина

Министерство строительства России, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная службы готовят проект по внедрению единых стандартов и стоимости услуг, которые предоставляют россиянам управляющие компании, сообщают «Известия».

Единые тарифы на коммуналку появятся в России
Фото: ТАССТАСС

Об этом говорится в проекте плана реализации Стратегии развития строительной отрасли страны, которая рассчитана до 2030 года.

Уже в текущем году власти собираются внедрить единые стандарты по управлению и обслуживанию многоквартирных домов. Речь идет об уборке подъездов, уходе за придомовой территорией, общедомовом ремонте, содержании лифтов и прочих услугах управляющих компаний.

Также планируется усилить контроль за действующим ценообразованием в отрасли. Сегодня большинство жалоб граждан, которые доходят до депутатов, связаны с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые заключаются в том, что все компании, предоставляющие услуги, работают по-разному, так как отсутствуют четкие стандарты. Это ведет к тому, что потребители платят одинаковые суммы, но при этом качество получаемых услуг значительно отличается.

Общественный деятель в сфере ЖКХ Грант Агасьян заявил, что государство должно создавать такую среду, в которой бизнесу было бы интересно работать эффективно и предлагать свои услуги дешевле и в более хорошем качестве, чем у конкурентов.

Личный счет,Госстрой России,Минэкономразвития,
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