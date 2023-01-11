Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
4 часа назад

Женщина придумала необычный способ вычислить интернет-мошенника

Lenta.ruиещё 1

Женщина придумала необычный способ вычислить интернет-мошенника
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница TikTok по имени Лорен придумала необычный способ вычислить интернет-мошенника, использовавшего ее кредитную карту для покупок в онлайн-магазине. По словам женщины, она смогла идентифицировать злоумышленника с помощью службы поддержки клиентов магазина, в котором он совершил покупку с использованием ее платежных данных. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

Видео дня

«Если у вас когда-нибудь украдут вашу кредитную карту, просто имейте в виду: если вы знаете, на какую сумму была совершена онлайн-покупка и когда они ее совершили, вы можете получить полное имя негодяя, укравшего вашу карту, и адрес доставки его заказа», — рассказала она.

По словам пользовательницы, она насторожилась после того, как получила уведомление о покупке на 135 долларов в интернет-магазине бренда по уходу за волосами, которую она не совершала. Члены семьи заверили женщину, что тоже не использовали ее карту, и тогда она решила обратиться в службу поддержки магазина.

По словам Лорен, представитель службы поддержки по имени Таня очень ей помогла. После того как женщина сообщила сотруднице магазина все необходимые данные о своей карте и совершенной покупке, она смогла получить от нее полное имя и адрес доставки заказа. В результате пользовательница выяснила, что мошенник проживает в небольшом пригороде в штате Техас, США. Кроме того, по ее словам, она даже смогла найти его дом в Google Maps. «Человек по имени Джейсон совершил эту покупку в "черную пятницу" и я думаю, это был подарочный набор для его жены», — предположила она.

После того как она сообщила об инциденте в банк, ее карту заблокировали, а также пообещали провести расследование. Кроме того, в финансовой организации подтвердили факт мошенничества. «Если вдруг какой-то жертве мошенников это понадобится, то она может просто позвонить в службу поддержки и получить эту информацию самостоятельно», — заключила блогерша.

Ранее другой пользователь TikTok уличил популярное приложение по доставке еды Uber Eats в краже денег у клиентов. По словам мужчины, на следующий день после группового заказа сервис списал с него дополнительные средства.

Личный счет,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители