Туры в популярную курортную страну подорожали на 20%

Решение ряда авиаперевозчиков прекратить полеты в Египет привело к повышению средней цены туров в эту страну. Рост стоимости оценивается более чем в 20%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Travelata.ru.

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Тур на вторую половину января обошелся гражданам в 93,4 тыс. рублей, что превышает показатель первой половины декабря на 20,7%. Цены на путевки до праздничных дней были ниже в связи с тем, что рейсов и распродаж было больше.

Эксперты утверждают, что Египет - одно из наиболее востребованных направлений у российских граждан. Доля бронирований зимой в этой стране составляет 18%.

Санкции Запада и ухудшение геополитического фона осложнили чартерное сообщение с Египтом в конце прошлого года. Вместе с тем сообщается, что на рынке наблюдается частичное переориентирование на покупку мест на регулярных рейсах авиакомпаний, которые еще совершают полеты в эту страну.

Специалисты отмечают, что в настоящее время зафиксировано традиционное падение спроса. Они прогнозируют активизацию на рынке в следующем месяце.