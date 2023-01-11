Россиянам рассказали, как заработать на деньгах банка

Кредитная карта не только удобный способ получить нужную сумму в любой момент, но и возможность заработать на деньгах банка, пишет портал «Финансовая культура» (запущен Центробанком).

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Банки зарабатывают на своих клиентах, оформляющих кредитные карты, в среднем пять раз. Первый раз – когда выдают карту и берут за ее обслуживание. Второй раз – когда клиент снимает с кредитки наличные через банкомат, взимается комиссия. Третий – когда заемщик долго пользуется деньгами и платит проценты по кредиту. Четвертый – ежемесячная плата за SMS-уведомления о движениях средств на счете. И пятый раз – если держатель карты пропускает обязательные ежемесячные платежи и ему за это начисляются штрафы.

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Но есть способ, когда и клиенты банков могут заработать на кредитной карте. Так, портал «Финансовая культура» советует положить часть зарплатных денег на депозит в надежный банк под как можно больший процент. Затем завести кредитную карту и расплачиваться только ею.

«В конце месяца верните средства на карту. За это время ваши зарплатные деньги сработали в плюс. Так вы будете регулярно получать процент по депозиту, который и станет вашим доходом за счет использования кредитки. Следите за тем, чтобы траты по кредитке не превышали сумму, которая лежит на депозите, иначе уйти в плюс не удастся», – пишут специалисты Центробанка.

Они привели пример с зарплатой в 40 000 руб. в месяц.

«Вы кладете 20 000 на отдельный депозитный счет под 12% годовых. Оформляете кредитную карту с лимитом в 20 000 руб. и грейс-периодом 30 дней. Первый год обслуживания карты бесплатный. Расплачиваетесь кредитной картой весь месяц, но тратите не более 20 000 руб. В конце льготного периода возвращаете эту сумму на кредитную карту, например после получения следующей зарплаты», – указывают эксперты.

За это время на вкладе за счет начисления процентов каждый месяц накапливается 200 руб. Немного, но за год это уже как минимум 2400 руб. В зависимости от суммы вклада, процентов по депозиту и срока грейс-периода цифры могут меняться.