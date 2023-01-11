Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
59 минут назад

Экономист рассказал, в какой валюте хранить сбережения в 2023 году

News.ru

В 2023 году в России лучшей валютой для инвестиций останется рубль, заявил NEWS.ru финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он добавил, что можно рассмотреть еще азербайджанский манат или дирхам ОАЭ.

Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в 2023 году
Фото: UnsplashUnsplash

«При нынешней ставке ЦБ в 7,5% и ее прогнозируемом уменьшении под конец года лучшей валютой для сбережений остается рубль. Ведь ставки по вкладам на данный момент практически сопоставимы с инфляцией. Если же у вас в приоритете диверсификация, то можно рассмотреть и аналог доллара дирхам, а также азербайджанский манат», — заявил он.

Разуваев напомнил, что евро и доллар в данный момент очень «токсичны».

«В ЕС на данный момент образовалось огромное количество трудно решаемых проблем, что не прибавляет и так пошатнувшемуся евро стабильности», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением после новогодних праздников. В течение всего 2023 года, по его словам, сильных колебаний национальной валюты ожидать не стоит.

Личный счет,Александр Разуваев,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители