Аналитик назвал лучшую валюту для сбережений в 2023 году

«При нынешней ставке ЦБ в 7,5% и ее прогнозируемом уменьшении под конец года лучшей валютой для сбережений остается рубль. Ведь ставки по вкладам на данный момент практически сопоставимы с инфляцией. Если же у вас в приоритете диверсификация, то можно рассмотреть и аналог доллара дирхам, а также азербайджанский манат», — заявил он.