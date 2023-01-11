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19 минут назад

Стал известен размер МРОТ в новых регионах России

Елена Прошина

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России будет таким же, как и в других регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стал известен размер МРОТ в новых регионах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом, МРОТ в новых регионах составит 16 242 рубля. Отмечается, что на территории новых регионов МРОТ вводится впервые.

Голикова также рассказала о сумме прожиточного минимума в новых регионах.

«Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей – 11 644 рубля ориентировочно», – сказала она.

По словам Голиковой, при определении этой суммы сравнивается показатель новых регионов и соседних Ростовской области и Республики Крым.

«Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», – уточнила она.

Кроме того, Голикова объявила об изменениях в вопросе оплаты труда бюджетников.

«Введение минимального размера оплаты труда требует некоторого измененного подхода и к системам оплаты труда на новых территориях, по которым оплачиваются работники бюджетных организаций, это и учителя, и работники культуры, и образования. Поэтому принято решение – и есть соответствующее постановление правительства, что на всех четырех территориях должны быть приняты решения региональных властей о новой тарифной сетке», – рассказала вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила о снижении смертности в России.

Личный счет,Татьяна Голикова,
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