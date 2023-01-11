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25 минут назад

В России намерены приравнять пособие по безработице к МРОТ

Елена Прошина

В Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ», который предлагает приравнять пособие по безработице к минимальному размеру оплаты труда. Документ появился в думской электронной базе.

В России намерены приравнять пособие по безработице к МРОТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что поправки разрабатывали депутаты и сенаторы от «Единой России», в том числе Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

В пояснительных материалах к документу отмечается, что Конституцией РФ и Трудовым кодексом страны установлено, что пособие по безработице не может быть ниже МРОТ. В связи с этим и было предложено приравнять их друг к другу.

Уточняется, что в первые три месяца россияне будут получать максимальное пособие равное МРОТ, которое сейчас составляет по России 16 242 рубля. Еще три месяца его размер составит 50% от минимального размера оплаты труда или 8 121 рубль.

Напомним, что на данный момент пособие по безработице в РФ в первые три месяца рассчитывает в процентном отношении к среднему заработку гражданина страны и составляет 75% от этого показателя. Еще три месяца — 60%.

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